La Juventus, il Barcellona e il Borussia Dortmund sono alla finestra per l'attaccante olandese del Lione, Memphis Depay il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2021. La punta non ha accettato l'offerta propostagli dal club francese ma il presidente Jean-Michel Aulas, intervistato da AFP ha ribadito la volontà di trattenerlo.



SOGNO IL RINNOVO - "Depay? Sogno che accetti la nostra proposta di rinnovo, che è ancora attuale. È un giocatore determinante. La proposta rimane lì e se saremo campioni perché non dovrebbe accettarla?".