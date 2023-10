Non arrivano buone notizie dall'infermeria dellaSabato a partire dalle 18 ci sarà il derby contro ile l'attaccante serbo resta ancora in bilico con i dubbi sulla sua tenuta fisica che tornano prepotentemente a farsi vivi dopo un'estate che sembrava aver fatto dimenticare le difficoltà dell'annata passata.La pubalgia questa volta non sembra più essere il problema che sta condizionando Vlahovic. Il male che l'ha quasi azzerato l'anno scorso è un ricordo che già quest'estate, lavorando con attenzione, è stato messo da parte. EppurePrima il pube, ora la schiena. I dubbi avuti dal Chelsea in estate su Vlahovic oggi sembrano essersi nuovamente concretizzati.resta ai box. Il problema è alla schiena, una lombalgia, che lo ha costretto allo stop prima nella gara contro il Lecce (partito dalla panchina ed entrato soltanto per 12 minuti nel finale) e poi contro l'Atalanta rimanendo completamente ai box. Ecercando di accelerare un recupero che non sembra imminente anche se nel derby, se occorrà, stringerà i denti pur di esserci ().