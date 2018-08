Il prezzo degli abbonamenti per seguire la stagione della Juventus è aumentato del 30%, ma anche i singoli biglietti non sono da meno: a giudicare dall'esordio casalingo contro la Lazio, infatti, sono destinati ad aumentare del 40%. La sfida, in programma per sabato 25 agosto alle ore 18, costa un minimo di 55 euro per le due curve bianconere, contro i 40 per la stessa sfida un anno fa. In Tribuna Centrale Est, la più costosa, si sale dai 130 di un anno fa ai 180 attuali.