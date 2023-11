Il corteggiamento dellanei confronti diprocede, a passi lenti e circospetti, ma in modo continuo e inesorabile., rispettivamente per i casi doping e scommesse, lnel suo centrocampo, a partire da gennaio. E fra i nomi individuati per raggiungere questo obiettivo c'è anche quello di, che già quando era direttore sportivo del Napoli aveva messo nel mirino il classe 2002 tedesco naturalizzato serbo.Protagonista di un affare sfumato al fotofinish e in modo clamoroso condurante l'estate, anche in questo avvio di stagionesi era visto nel 2022-23, sempre con la maglia dell'Udinese: 10 presenze e 2 gol quest'anno; 39 presenze, 5 gol e 4 assist nella scorsa stagione. Numeri, uniti alla qualità del gioco del numero 24 dei friulani, hanno fatto innamorareimportante anche per la Juve., per ora circumnaviga il mondo Juve con piccoli accenni di apprezzamento, comeintento a festeggiare Andre Cambiaso dopo il gol vittoria contro il Verona.- In ogni caso, al di là della volontà della Juve e dell'apprezzamento del giocatore, per un buon esito dell'operazione già nel mercato di gennaio, invischiato nella lotta per non retrocedere e appena passato dall'avvicendamento in panchina fra Sottil e Cioffi.che potrebbe andare a rinforzare la rosa dell'Udinese a gennaio., in aggiunta o a parziale conguaglio dei 25 milioni che i Pozzo chiedono per Samardzic.