Francesco Baldini, tecnico della Juventus Primavera, ha parlato così dopo il pareggio interno contro il Cagliari: "I ragazzi hanno fatto una buona prova, avevo bisogno di rivedere la mia idea di calcio e ora ci siamo. Assenti? Avevamo una situazione problematica in porta: Busti e Loria erano fuori, sono contento di poter parlare di Dadone che per me ha fatto una buona partita". Alla formazione giovanile si è aggiunto anche Kaly Sene, debuttante quest'oggi a Vinovo: "Un ragazzo molto volenteroso, davvero. Gli acquisti sono questi, cercheremo di andare avanti nel miglior modo possibile".