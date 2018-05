L’allenatore del Genoa Davide Ballardini , alla vigilia della gara interna contro il Torino, ha parlato del futuro di Mattia Perin che sembra destinato alla Juventus : "Intanto gioca - le sue parole -, poi se ha l’opportunità di andare in una grande squadra benissimo, perchè lo merita. Lui ha il desiderio di giocare le coppe europee in particolare la Champions League. Speriamo che venga fuori qualcosa di bello per lui . Per noi sarebbe piacevolissimo che lui restasse, ma gli auguriamo anche di realizzare i suoi desideri".