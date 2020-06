Juventus e Barcellona lavorano senza sosta allo scambio tra De Sciglio, Pjanic e Arthur. In Spagna danno per imminente un nuovo confronto tra il centrocampista brasiliano e i dirigenti del club catalano, in pressing per convincerlo ad accettare il trasferimento a Torino. Sempre secondo Tuttosport, in caso di fumata nera, su Pjanic tornerebbe in corsa il PSG di Leonardo, che offre in cambio Leandro Paredes.