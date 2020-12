. C'è un aspetto di bilancio che continua a ricoprire il ruolo principale in questa operazione: tanti soldi in ballo e ricche plusvalenze in un'estate dove di soldi ne son circolati pochi. Sono ben 72 milioni più 10 di bonus quelli incassati dal Barcellona, 60 milioni più 5 di bonus invece quelli incassati dalla Juve che così ha registrato una plusvalenza da 41,8 milioni. Una situazione che almeno sulla carta ha potuto quindi accontentare tutti.