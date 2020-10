Ancora una manciata di ore per l'epica sfida dello Stadium tra Juventus e Barcellona. Il grande assente sarà Cristiano Ronaldo, ancora bloccato dal Covid-19, ma Pirlo si avvicina al big match con qualche dubbio di formazione. Un ballottaggio riguarda anche il centrocampo: come riporta Sky Sport, sono il risalita le quotazioni di Arthur, uno degli ex della sfida come Miralem Pjanic. Il brasiliano starebbe insidiando Rabiot, nella mediana a due condivisa con Bentancur.