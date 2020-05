Juventus e Barcellona continuano a lavorare allo scambio tra Pjanic e Arthur. Trovata l'intesa tra club (valutazioni sui 60 milioni) e incassata la disponibilità di massima del regista bosniaco al trasferimento al Camp Nou, si lavora all'ultima tessera. Sempre secondo Tuttosport, i dirigenti bianconeri sono in pressing sul centrocampista brasiliano: Arthur non scarta la Juve a priori, ma si è irrigidito in quanto si è sentito messo sul mercato dai catalani un po' a sorpresa. I colloqui vanno avanti con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca. Nell'operazione può rientrare pure De Sciglio. Il terzino è gradito anche al PSG di Leonardo, che per Pjanic offre Leandro Paredes.