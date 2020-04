Il centrocampista brasiliano che tanto piace a Maurizioha convinto anche Fabio. Ma quella che il capo dell'area sportiva bianconero sta sviluppando con il Barcellona, è unaSe ne parla da un anno, i tempi per portarla a termine saranno quelli della prossima finestra di mercato. Macifre che potranno consentire a entrambi i club di realizzare plusvalenze fondamentali, ma che necessitano il coinvolgimento di giocatori veri, importanti.nonostante le distanze tra domanda (Matthjis de Ligt o Rodrigo Bentancur) e offerta (da Federico Bernardeschi in poi):, il cui rapporto con i bianconeri sembra ormai ai titoli di coda. Al netto delle dichiarazioni rilasciate dal giocatore brasiliano in Spagna, un futuro alla Juve stuzzica Arthur che tramite il proprio entourage ha già avviato i dialoghi con la società bianconera. Così come c'è il via libera sul fronte opposto per Pjanic.l'obiettivo è quello di far respirare il bilancio di entrambe le società con super-plusvalenze, andando a sistemare anche le rispettive necessità. Al di là di qualche eccezione, non ci sono incedibili o giocatori impossibili da inserire in questa operazione. I lavori sono in corso e proseguiranno per ancora tante settimane.