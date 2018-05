Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la partita vinta contro il Verona e la conquista dello scudetto: "Questa medaglia è bella come le altre. Ogni anno è bello e faticoso raggiungerla, abbiamo sofferto per raggiungerla, siamo contenti ed è una bella giornata di festa che non finisce ora. Cosa vorrei dire a Buffon? Gli ho sempre detto tutto, abbiamo un bellissimo rapporto. Mancherà, è un leader e il portiere più forte di sempre. È un uomo che dentro lo spogliatoio fa fare il salto di qualità a tutti, non dice mai cose a caso e tutti lo ascoltano. Dove andrà a giocare? Non me l'ha detto, è una sorpresa. Contro di noi in finale di Champions? No. Ci siamo goduti questi giorni, il popolo juventino gli ha fatto un grande tributo. Farà la scelta giusta".



SUL SUO RENDIMENTO - "Negli ultimi due anni ho perso molta reattività e gran parte dell'anticipo che avevo. Sono peggiorato, contro i giocatori veloci fatichi e se non hai un minimo di lettura non ce la fai. Ho modificato quest'anno, in anticipo fatico ma l'esperienza mi aiuta. Devi star bene fisicamente, anche se non hai la brillantezza di prima".