Andrea Barzagli parla della stagione ormai alle porte ai microfoni di Sky Sport: "Piano piano ci stiamo conoscendo anche con i nuovi, sarà una stagione impegnativa come tutte le altre, spero che raggiungeremo i nostri obiettivi. Chiaramente, ci vuole grande sacrificio e volontà. Sarà il campo a dimostrare se questa Juventus sarà più forte di quella degli ultimi anni. Champions? Negli ultimi 2-3 anni è aumentata la consapevolezza. Ce l'andremo a giocare come abbiamo fatto in questi ultimi anni".​