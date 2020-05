L'addio alla Juventus per motivazioni familiari, un saluto toccante e d'amore puro. Andrea Barzagli ha salutato il progetto bianconero dopo tanti anni volendo fare un passo indietro dopo diversi mesi al lavoro nell'ombra nello staff di Maurizio Sarri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da quello che filtra, il canale con Massimiliano Allegri non si è mai interrotto. Un feeling di lunghissima data che sta diventando seria ipotesi per il futuro: quando Allegri siederà su un’altra panchina, al suo fianco potrà esserci Barzagli.