È durata sette mesi e mezzo l'avventura di Andrea Barzagli all'interno dello staff tecnico bianconero. Anche meno, considerando come il suo ultimo allenamento è stato quello dell'11 marzo, perché poi l'ex difensore non è più tornato alla Continassa. Arrivato il 25 settembre nelle nuove vesti di collaboratore di Maurizio Sarri, con licenza di coordinare i movimenti difensivi, di fatto Barzagli non aveva mai realmente staccato dopo il ritiro dalla carriera di calciatore. E queste settimane di lockdown che lo hanno ripotato in famiglia a lungo, hanno fatto emergere una voglia di normalità che non era ancora riuscito a soddisfare in precedenza. Per ripartire ci sarà tempo, ora le priorità di Barzagli sono altre rispetto al campo, il futuro da allenatore che gli aveva già pronosticato Max Allegri può ancora attendere.