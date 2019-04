Andrea Barzagli parla a Juventus Tv dopo la sconfitta con la Spal e l'annuncio del suo ritiro al termine della stagione: "E' stata una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo quando siamo andati anche in vantaggio. Abbiamo sofferto un po' all'inizio del secondo, abbiamo preso gol, abbiamo preso due reti ma tutto sommato abbiamo fatto una buona partita, ci tenevamo a chiudere il discorso scudetto. Ci atteniamo al risultato del campo, speriamo di festeggiare con i nostri tifosi sabato".



AJAX - "Loro giocano sempre in quel modo, sia in casa che fuori sono una squadra che ha grande corsa, giovani bravi e diqualità. Sono tosti da affrontare. Dobbiamo mettere l'esperienza che abbiamo in più di loro e la qualità che abbiamo in rosa".



GOZZI - "Ha dimostrato di poterci stare, credo che esordire con un'altra squadra non è come esordire con la Juve, senza togliere niente agli altri. E' un peso più grande ma tutti hanno dimostrato di essere bravi e attenti anche chi è entrato. Per il futuro servono certi calciatore. Futuro? Fanno piacere gli attestati di stima del mister, ho sempre dato il mio contributo, magari potrò darlo anche in futuro".