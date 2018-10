Tocca ad Andrea Barzagli suonare la carica in casa Juve verso la sfida di Champions con lo Young Boys.



LA PARTITA - Non ci vuole l'esperienza, è chiaro a tutti che si tratta della seconda partita del girone di Champions e sarà importantissimo vincere per restare a punteggio pieno. Partita insidiosa, difficile, in Champions lo sono tutte. Non è una banalità ma è la verità



OVAZIONE - Grande emozione mercoledì scorso, mi è capitato raramente e allora me li son goduti. Sono uscito con calma e il mister mi ha chiesto se fosse l'ultima...no, però ero contento. Darò sempre il massimo per la squadra



RIPARTENZA - Ricominciamo con grande entusiasmo, pensando solo a quello che c'è da fare



GESTIONE - Chiaramente in questi anni qualcosa è cambiato, per forza, fa parte della carriera di un calciatore. Sono sicuramente migliorato a livello fisico, sono molto più preparato e allenato rispetto a un anno fa. Cerco di allenarmi coi miei compagni, se poi serve qualcosa di diverso ci parliamo. Sicuramente le cose sono cambiate rispetto a qualche anno fa



MAROTTA - Personalmente mi spiace. Reputo il direttore un grande manager, mi ha portato alla Juventus in un periodo non facile della mia carriera e da lì son partiti grandi successi. Penso anche a livello umano sarà difficile trovare dirigenti di questo valore, che sa cosa vuol dire il rapporto tra due professionisti. Mi dispiacerà molto, gli faccio l'in bocca al lupo e sicuramente ci sarà modo di parlarne di persona