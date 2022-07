si è concesso in una lunga intervista a Tuttosport, in cui ha parlato del mercato bianconero, dei grandi colpi di"Se penso a Paul, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto, mi vengono in mente i primi allenamenti.", così ha raccontato del giovane Pogba."Rivederlo in bianconero è bello e affascinante, anche per i tifosi. Torna dopo sei anni al Manchester United, è qualcosa in più per la squadra e tutto l'ambiente, porterà entusiasmo.Sulle difficoltà avute dal centrocampista a Manchester, Barzagli ha risposto così: "comunque giovane. Il giocatore però non si discute, è uno che sposta gli equilibri. Avrà gran voglia di rimettersi in pista e vincere"."L'ho affrontato quando era al Real Madrid, ha una qualità incredibile. Sono curioso di vederlo nel campionato italiano. Il migliore della Serie A?lo ha dimostrato anche in Italia-Argentina di poche settimane fa."perché sono due anche se Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A. Pogba e Di Maria faranno tornare la Juve grande"."Non faccio giochini di strategia come gli allenatori, metto Juventus e Inter alla pari, con alle spalle il Milan. E poi il Napoli"."Allegri è intelligente e lo ha dimostrato anche l'anno scorso. Nella seconda parte abbiamo visto una buona Juve.Ci saranno momenti da ridere ma anche in cui stare ben concentrati."Sono legato anche a Paratici, le operazioni Bentancur e Kulusevski, prima criticati e ora idoli dimostrano che sanno di calcio. Conte e Allegri sono diversi ma hanno una cosa in comune, sanno vincere"."Negli ultimi anni la Juve è uscita con squadre sulla carta inferiori. Deve tornare almeno nei quarti di finale, poi le variabili sono tante ma le big ai quarti arrivano sempre".Non so se è da Juventus, non so inquadrarlo bene e non lo dico per le qualità, quelle le vedono tutti., sarei curioso di vederlo in una squadra che gioca per la Champions.""Non ha fatto vedere il suo massimo potenziale nonostante l'ottimo campionato dell'anno scorso.e con due grandi difensori come Chiellini e Bonucci. In questi casi è difficile trovare continuità e avere la fiducia".