Andrea Barzagli, nell'appuntamento odierno con 'A Casa con la Juve' ha svelato uno scherzo fattogli dal gruppo sudamericano dello spogliatoio bianconero: "Io sinceramente ne ho sempre fatti pochi, ma ne ho presi tanti l'anno scorso dai sudamericani. L'ultimo che mi sono ritrovato la macchina piena di coriandoli attaccanti. L'ho mandata a lavare, ci sono voluti cinque lavaggi. Me ne hanno fatte i sudamericani... Chiaramente, data da me, se io non mi ci mettevo a scherzare con loro, non lo facevo neanche io. Cazzeggiavo e venivo punito, gli altri non facevano niente e facevo combriccola".