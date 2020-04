L'ex difensore e oggi collaboratore tecnico della Juve Andrea Barzagli ha svelato un retroscena dello spogliatoio bianconero in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro: "Negli ultimi anni ho iniziato a pensare in modo diverso, l'anno scorso mi sono reso conto che dovevo smettere perché stavo iniziando ad accettare tutto. Buffon? Ci sto provando a dirgli di smettere, ma lui sta bene. Anche Chiellini è in forma, ora può approfittare dello stop forzato per tornare al 100%".