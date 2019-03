. Il difensore classe '81 è reduce dalla stagione più complicata in carriera, in cui ha giocato appena 225 minuti in totale in 8 presenze tra tutte le competizioni. Un rendimento altanenante a inizio anno ha presto lasciato spazio a seri problemi, soprattutto muscolari, che ne hanno compromesso l'utilizzo agli ordini di Massimiliano Allegri. Emblematico il caso di Juventus-Udinese: Bazagli parte da titolare, con la fascia di capitano al braccio, ma dopo appena 25 minuti è costretto a lasciare il campo dopo l'ennesimo problema fisico. Motivo per cui Fabio