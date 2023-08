Da domenica sera sta succedendo il finimondo per un rigore non concesso alcontro la. Sembra essere tornati ai tempi pre-: caos negli spogliatoi a fine partita, dirigenti che sbraitano e si catapultano davanti alle tv per manifestare la propria collera, tifosi imbestialiti sui social, AIA presa di mira dai dirigenti di quasi tutti i club per ricevere spiegazioni di quanto accaduto a Torino.Che la partita non l’ha nemmeno vinta,ma l’odio nei suoi confronti è tale e tanto accumulato nel corso di più di un secolo da tracimare fino a questo punto, senza che nessuno si azzardi a fermare il fiume in piena. Federazione in testa. Quella che, dopo lo scandalo didello scorso anno, intervenne eccome per calmare gli animi degli juventini ritenedo le loro rimostranze un casino esagerato. Stavolta invece, e magari si sta godendo pure lo spettacolo. Tutto come da copione. Così come altrettanto lo è ilAnche quando sarebbe opportuno inserirsi nel dibattito e dire la propria. Soprattutto quando vengono in casa tua a darti del ladro. Perché questo è capitato domenica sera. Da qui la reazione nervosa diall’interno dello spogliatoio, sfociata poi in una rabbia tale da indurlo a trovare una(il leggero malore) per evitare di presentarsi troppo alterato davanti ai media. Magari su consiglio della comunicazione bianconera, in modo da non gettare altra benzina sul fuoco. Anche se ormai il cerino buttato dall’ad bologneseaveva già innescato un tale rogo, che a 2 giorni dal fattaccio non è stato ancora domato.Adesso non si tratta di cercare a tutti costi delle scuse, di inventarsi qualcosa per giustificare il mancato calcio di rigore non dato al Bologna, ma di raccontare i fatti per quello che sono stati:Hanno sbagliato in quasi tutte le decisioni prese,. Non una sola. Poi è chiaro che se fosse stato concesso il rigore al Bologna, la partita l’avrebbe chiusa e vinta la squadra di Thiago Motta, maChe fossero entrambi episodi da penalty lo ha confessato a fine partita lo stesso Di Bello a Marco di Vaio: “”.La classicache non dovrebbe esistere e che ha inevitabilmente determinato il caos. Però se Fenucci urla e strepita davanti alle tv e in sala conferenze per un rigore sacrosanto non concesso alla propria squadra, e nessuno della Juventus gli replica che(e, magari, da andare a vedere al Var anche il fallo di mano di: scorsa stagione, in Champions, un episodio identico in Napoli – Milan venne punito col rigore), è normale poi che, soprattutto se viene pure assistito da pletore di piromani. Mentre i dirigenti della Juve se stanno silenti a guardare il rogo che divampa, trattenendo a forza Allegri dall’andare a controribattere per le rime a Fenucci. Questa non è la tattica del saggio cinese sulla sponda del fiume, ma delche si vede appiccare l’incendio in casa propria e non chiama nemmeno i pompieri. Cara Madama, bogia ca l’è ora!