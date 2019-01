"Completamente convinta da Cristian Romero, la Juve tiene la situazione sotto controllo". Lo fa sapere Sportitalia sul difensore del Genoa: "L’intenzione è quella di chiudere a gennaio per luglio, magari dopo un incontro con Preziosi nei prossimi giorni dopo che il numero uno del Genoa tornerà dalle vacanze. Le valutazione è di 20 milioni, l’eventuale trasferimento del centrocampista Sturaro (sarebbe un ritorno) in rossoblù potrebbe essere comunque staccato dall’operazione Romero. E non si può escludere l’individuazione di qualche altra contropartita tecnica per il presente o per il futuro".