Non c'è intervista che veda Mehdi Benatia smettere di tenere aperte le porte di una sua partenza dalla Juve. Niente di clamoroso, ogni discorso è rimandato alla fine del Mondiale. Pur continuando a strizzare l'occhio a Rudi Garcia e di conseguenza all'Olympique Marsiglia, che rimane il club più interessato ma di sicuro non l'unico e in ogni caso fuori dalla Champions. Resta comunque un rapporto non più serenissimo tra la Juve e il difensore marocchino: assoluto protagonista in positivo della fase di stagione che ha visto i bianconeri completare la rimonta in campionato blindando la difesa come un tempo, per poi calare vistosamente alla distanza con qualche blackout fatale e il solo ultimo exploit della finale di Coppa Italia.

PROVE D'ADDIO – Si è rotto qualcosa insomma. Non è arrivata alcuna multa ad esempio dopo la risposta via social a Maurizio Crozza, ma l'atteggiamento non è di sicuro piaciuto. Sono piovute solo secche smentite delle liti nello spogliatoio post Juve-Napoli, ma se nell'immediato i bianconeri son riusciti a ricompattarsi per centrare la quarta doppietta scudetto-Coppa Italia consecutiva, rimarrà inevitabilmente qualche scoria di una stagione così intensa e a tratti tesa. Una di queste risiede proprio nelle pieghe del futuro di Benatia, protagonista di alcuni errori decisivi e non troppa autocritica. La Juve non a caso continua a lavorare per un top anche nel nutrito pacchetto di difensori centrali in suo possesso. Non ha ancora chiesto la cessione Benatia ma il suo entourage lavora per individuare la piazza migliore da cui ripartire, non lo ha messo in vendita la Juve ma si muove già per non farsi trovare impreparata: il confronto diretto arriverà più avanti, ma ad oggi una separazione consensuale appare un'ipotesi tutt'altro che impossibile.



@NicolaBalice