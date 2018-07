Sono giorni caldi per il mercato in uscita della Juventus, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Non solo Daniele Rugani: in bilico c’è anche il futuro di Medhi Benatia, che tra la fine della scorsa stagione e il breve Mondiale del suo Marocco non ha mai chiuso le porte ad una possibile cessione. Al momento, però, la pista che portava all’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia sembra essersi raffreddata per il centrale 31enne, che potrebbe dunque rimanere a Torino. I bianconeri valutano il suo cartellino almeno 20 milioni di euro.