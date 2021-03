Peggio che col Porto per certi versi, la figuraccia della Juve è servita. Non si salva nessuno, mentre il Benevento lotta e trova in Barba, Tuia, Caldirola, Hetemaj e Gaich dei leoni indomabili. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: qualche incomprensione in uscita, sul gol è il meno colpevole.: deve farsi vedere più che altro nella metà campo avversaria, non sempre lucido ed efficace. Resta a guardare mentre Gaich intercetta il pallone di Arthur.: impreciso nei tempi dell'uscita e persino con la palla tra i piedi: anche lui ha vissuto partenze migliori ma finisce per tenere da solo la difesa della Juvepraticamente sbaglia tutto.quanti tempi di gioco persi per un tocco di troppo o per spostarsi la palla sul sinistro.: costretto anche a fare la guerra, comunque non si tira indietro. Poi però crolla in fase di impostazione, il suo forte, regalando a Gaich la palla dello 0-1 (28' st: almeno mette ordine)a zonzo per il campo (28' st McKennie 6: ancora solo per uno spezzone, in questa fase non ne ha di più).: oggi più confuso che deciso, restaun'occasione tutto sommato sprecata, patisce la marcatura ospite e nella ripresa sparisce.si costruisce un'occasione in partenza, si vede annullare un gol per fuorigioco, alla fine è comunque l'unico a rendersi pericoloso.All.una settimana tra una partita e l'altra, questo è il risultato. Un punto tra andata e ritorno col Benevento, un altro gol regalato, ancora zero dichiarazioni di autocritica.: forse graziato quando si trascina fuori area il pallone che trattiene, non sempre stilisticamente perfetto ma comunque efficace.non è una missione facile avere a che fare con Chiesa, lo affronta senza paurasubito ammonito, non si fa condizionare.guida la difesa, con personalità.: la squalifica di Glik gli regala la maglia da titolare, in crescita.in affanno anche quando non sembra sotto pressione (28' st: ex di turno, si unisce alla lotta).corre per tutti, lotta per tutti, fa pure un tunnel a Morata (38' stqualche errore di troppo in fase di impostazione ma leader vero.si fa sentire nella doppia fase.spina nel fianco, spreca qualche ripartenza di troppo (28' stun prospetto molto interessante, mette in seria difficoltà sia Bonucci che De Ligt, approfitta nel migliore dei modi del regalo di Arthur (38' st).All.un capolavoro, senza fare chissà cosa schiera un Benevento che arriva allo Stadium se la gioca a testa alta e vince. Meritatamente.