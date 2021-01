Al termine della vittoria sull'Udinese, Rodrigo Bentancur ha parlato a Dazn, spiegando: "Non abbiamo iniziato con la mentalità giusta, per quello abbiamo preso quel gol. Poi abbiamo raggiunto la voglia di vincere e nella ripresa abbiamo fatto bene, prendendo però un gol che non va preso".



SULLA CONCENTRAZIONE - "Dobbiamo avere la mentalità giusta per novanta minuti. Lo abbiamo dimostrato, quando siamo calati due volte loro hanno fatto due gol. Non può mai succedere".



SUL MILAN - "Abbiamo voluto la vittoria, ora dobbiamo riposare e pensare al Milan".