Rodrigo Bentancur ha segnato il suo primo con la maglia della Juventus nel match in trasferta contro l’Udinese. Al termine dell’incontro l’uruguaiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto contento. Abbiamo giocato molto bene", ha dichiarato l’ex Boca. “Sono molto felice, è il mio terzo gol in carriera, il primo con la Juventus. L'importante, però, era vincere. Dedica? Per mia madre, che mi guarda dal cielo. Possiamo mantenere questo ritmo, serve un grande lavoro del gruppo".