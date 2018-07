Rodrigo Bentancur dice addio al sogno Mondiale con una prestazione assolutamente sottotono. In 59 minuti da titolare, il centrocampista classe '97 della Juventus si fa notare soltanto per l'ammonizione del primo tempo che, in ogni caso, gli avrebbe fatto saltare la semifinale per squalifica. La Francia, però, sconfigge per 2-0 l'Uruguay e vola tra le migliori quattro squadre della competizione. Blaise Matuidi, squalificato per la partita contro la Celeste, è ansioso di tornare in campo per affrontare la vincente di questa sera tra Brasile e Belgio.