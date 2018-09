Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, parla ai microfoni di Sky il giorno dopo la vittoria sul Napoli: "E' stata una giornata molto positiva, abbiamo vinto contro il Napoli, la seconda forza del campionato, e allungato in classifica. Dobbiamo giocare per vincere tutte le partite per aumentare il distacco e possiamo farcela. Non ci sentiamo superiori, ma siamo molto unti e sappiamo di essere forti. Affrontiamo ogni partita al massimo, anche perche' sappiamo che, essendo la Juve, ogni avversaria fara' altrettanto".



Martedì i bianconeri saranno in campo contro lo Young Boys in Champions: "Vogliamo vincere per mettere già un piede nel prossimo turno, ma sappiamo che sara' dura perche' come ho detto, tutte le squadre contro di noi danno il meglio. Non ci sara' Cristiano, sappiamo quanto sia importante per noi, ma questo e' uno sport di squadra, si gioca in undici e chi sara' in campo dara' il massimo".



L'uruguaiano conclude: "Sono soddisfatto. Non ho giocato molto all'inizio, ma nelle ultime ho giocato titolare due volte e sono entrato anche contro il Napoli. Devo cercare di guadagnarmi piu' minuti possibile e aiutare la squadra. Allegri mi chiede personalita' e di giocare piu' vicino all'area avversaria, anche per trovare il mio primo gol con la Juve. La mia non e' una carriera lunga e non ho segnato molto, ma prima o poi arrivera' anche la rete. I miei obiettivi per questa stagione? Migliorare, giocare il piu' possibile, magari conquistare un posto da titolare e proseguire nel mio percorso di crescita".