"Abbiamo fatto una grandissima partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo abbiamo mollato un pò ma dietro è andato comunque bene. Sono felice del primo gol allo Stadium, era pieno e sono molto contento. Ogni partita mi sento meglio, loro hanno grandi fiducia in me, i tifosi me lo dimostrano ogni giorno. Sono felice del primo gol allo stadio con tutti i tifosi e lo stadio pieno. Roma? Ne abbiamo parlato in settimana, volevamo fare un cambio nella cattiveria, fare un pò di più, l'abbiamo fatto e dobbiamo continuare su questa strada. Napoli? Dobbiamo prendere i tre punti per il campionato. Ora ci riposiamo un pò con la famiglia e domani torniamo a fare allenamento".