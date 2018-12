"Bentancur ha fatto gli ultimi due giorni di mezzo differenziato per un problema alla schiena", l'annuncio a sorpresa di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di oggi pone un nuovo punto interrogativo per la Juventus a centrocampo. Stando alle parole del tecnico bianconero sarà molto difficile vedere l'uruguaiano in campo dal 1' domani sera contro l'Inter. Ecco come il tecnico bianconero potrebbe sostituire l'ex Boca, destinato a fermarsi dopo 14 presenze consecutive tra campionato e Champions League.