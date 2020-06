Questa non proprio una novità, perché l'uruguagio in questi anni ha scalato le gerarchie bianconere, prima con Allegri poi con Sarri, diventando sempre più importante. Un acquisto che risale all'affare Tevez, in cui Paratici e il resto della dirigenza, riuscirono ad ottenere un'opzione per il suo cartellino, poi esercitata in estate per una cifra vicina ai 15 milioni. E ora la Juve gongola, perché quel valore è almeno quadruplicato.