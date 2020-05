Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Sto bene per fortuna. Mi sono allenato anche a casa ma tornare in campo è stato bellissimo. Non mettevo le scarpe da calcio da 2 mesi".



Quanto sarà difficile ritrovare la condizione?

"Un po' ci vorrà per ritrovare il ritmo dopo 50 giorni senza toccare il pallone. Ricominceremo e sarà bellissimo. Dopo 15-20 giorni saremo a posto".



Come ha trascorso il periodo a Torino?

"Ho deciso di restare qui, non sapevamo cosa potesse succedere. Ho passato la quarantena con la mia fidanzata e con due miei amici. Anche mio zio, il mio preparatore personale, mi ha aiutato con gli allenamenti, mi ha ammazzato. Poi ho guardato qualche serie, tra cui quella su Micheal Jordan, bellissima. Sono riservato e tranquillo e per questo non si sa molto di quello che ho fatto".



Ha un nuovo hobby?

"Cucinare sicuramente no. Ho fatto le pulizie in casa, mi piace molto".



Quali saranno gli ostacoli più duri alla ripresa?

"Il caldo sarà un problema e anche la mancanza dei tifosi, sono importantissimi. Dobbiamo ritrovare il ritmo, la squadra che arriverà più in forma vincerà. Dobbiamo lavorare per ritrovare velocemente la condizione".