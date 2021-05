Rodrigo Bentancur parla a Juventus Tv prima della finale di Coppa Italia con l'Atalanta: "Oggi dobbiamo mettere in campo la mentalità giusta, quella che ci è mancata in questa stagione. Contro l'Atalanta sarà una partita tosta, ma l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è di riportare il trofeo a casa. Il ritorno del pubblico? Bello rivederlo, è l'aspetto più importante di questa serata. Sarà bellissimo riavere sia inostri tifosi che le nostre famiglie in tribuna".