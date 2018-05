Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, parla in conferenza stampa dal ritiro dell'Uruguay: "Il passaggio alla Juve mi ha dato tanto sia a livello professionale che personale. Ha cambiato pure il mio corpo, avevo sempre detto di voler prendere peso. Fare parte dell'ultima partita di Buffon e Lichtsteiner alla Juve è stato incredibile. La cosa bella è stata la risposta della gente. Credo di avere fatto bene quest'anno. E' stato incredibile affrontare Messi e Ronaldo. Non è andata come speravamo ma ormai fa parte del passato, adesso pensiamo al prossimo anno".