Che fine ha fatto Rodrigo Bentancur? Inamovibile per Sarri, importante per Allegri, con Andrea Pirlo, in questo inizio di campionato, sembra aver perso l’intoccabilità del recente passato: una sola da titolare in Serie A, contro il Crotone, entrato dalla panchina nelle prime 2, ieri è stato seduto tutto il tempo nell’1-1 contro il Verona. In Champions il discorso invece è diverso: titolare con la Dinamo Kiev, troverà spazio anche contro il Barcellona?