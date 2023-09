Un'altra estate con Domenico Berardi al centro del mercato è passata. Nelle ultime settimane, anche più degli anni precedenti, il capitano del Sassuolo è sembrato pronto a iniziare una nuova avventura, deciso a fare uno step in avanti nella sua carriera e a trasferirsi in una big. Questa volta, come già altre in passato, quella big aveva il nome della Juventus, il club che aveva manifestato interesse per il classe '94 con l'intenzione di portarlo a Torino dopo esserne stato proprietario del cartellino una decina di anni fa. Eppure, anche questa estate, il classe '94 alla fine è rimasto a Sassuolo, nonostante il duro braccio di ferro con quella che negli anni è diventata la sua seconda famiglia e due partite in cui non è nemmeno stato convocato...