L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è stato chiaro: Mimmo Berardi è stato tolto dal mercato perché la deadline per la sua cessione è stata superata. La Juventus però non demorde consapevole che, trovando il giusto budget per presentare un'offerta al club neroverde, un'intesa sarebbe ancora possibile. Anche il cartellino di Iling Junior finora non è mai stato preso in considerazione come contropartita, ma potrebbe essere la chiave finale per riaprire l'affare.