Il sogno di mezza estate si è trasformato rapidamente in un vero e proprio incubo. La classe di Domenicosi è abbattuta su unairriconoscibile, il sinistro a giro all’angolino è stato tanto bello quanto fondamentale per ilalla conquista di una vittoria inaspettata. Per Mimmo non è stato di certo semplice gestire quel turbinio di emozioni che una partita di questo tipo, con quello che era successo la scorsa estate, presentava. L’esterno calabrese voleva la Vecchia Signora a tutti i costi, era pronto anche a spendersi in prima persona per favorire il trasferimento ma non si sono verificate le condizioni per chiudere quello che sarebbe stato uno dei trasferimenti più importanti del calcio italiano.Oggi avverarsi, domani chissà.Con Domenico c’è già una bozza d’intesa per un contratto lungo da 3 milioni di euro netti a stagione. Allegri ha già dato il suo totale consenso, la stima nei confronti di Berardi è di vecchia data. E il Sassuolo? Tendenzialmente non è una società che ama cedere i suoi big a gennaio ma quello di Domenico è un caso particolare.un Sassuolo relativamente tranquillo in classifica al termine del girone di andata e una proposta che non sia inferiore ai 23 milioni a titolo definitivo. La partita di ieri al Mapei Stadium ha confermato che a questa Juve manca un Berardi, Giuntoli lo sa e vuole arrivare presto a un obiettivo che si è prefissato da mesi.