Federico Bernardeschi cambia procuratore: consumato il divorzio con Bozzo, ora deve scegliere tra Pastorello e Branchini. Poi il suo futuro può essere a Napoli come contropartita tecnica per l'attaccante polacco Arkadius Milik. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si è parlato anche di un interesse del Milan nel caso in cui Gigio Donnarumma prendesse proprio la via di Torino.