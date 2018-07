La Juve vola in America per la tournée legata alla International Champions Cup per giocare contro Bayern, Benfica, Real e Mls All Stars. Il tutto, però, senza attaccanti di ruolo. Ronaldo, Higuain, Dybala, Cuadrado, Mandzukic e Douglas Costa e Pjaca, infatti, non prenderanno parte visto l'impegno al Mondiale concluso da poco. Come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere Bernardeschi l'indiziato principale per svolgere il ruolo di 9, oltre a qualche giovane come Favilli. L'attacco sarà sulle sue spalle, in attesa di riprendere gli esperimenti da mezz'ala.