Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della sfida contro il Frosinone vinta per 2-0: “La mia è una crescita lineare e continua. Devo continuare su questa strada, ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere. Adesso pensiamo a mercoledì, è una partita importante. Ronaldo? Per me è il migliore al mondo, l’ho sempre detto e lo ribadisco. E’ un grande professionista ed un grande uomo, spero ci dia una grande mano”.