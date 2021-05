. E successo due anni fa, nell'estate del passaggio fra, e la storia si è ripetuta nel 2020, al momento dell'avvicendamento fra il Comandante e. E anche quest'anno, a sorpresa, il classe 1994in bianconero.dall'idea di farlo di giocare a tutta fascia sulla sinistra, agli esperimenti come esterno basso, fino ai tentativi di riproporlo alto, sia a destra che a sinistra. In ogni posizione e in ogni situazione tattica, per Bernardeschiin questa stagione. Almeno in bianconero, perché invece, fornendo buone prestazioni, per finire con il togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo il test di venerdì con San Marino: "Ringrazio Mancini, mi ha sempre dato fiducia. Qui mi diverto, se mi diverto vengono fuori le qualità, per me è fondamentale.".. Chi si accollerebbe un ingaggio di quel tipo per un calciatore dal rendimento altalenante, potendolo eventualmente ingaggiare a parametro zero, e con un nuovo tipo di ingaggio, fra un anno? In Italia, al momento, nessuno., che al Milan è in una situazione ambientale e contrattuale analoga a quella di Bernardeschi alla Juve. Il gelo sopraggiunto nei rapporti fra il club rossonero e, a causa del caso Donnarumma , ha però di fattoquesta eventuale operazione.In aggiunta, ad avvalorare l'ipotesi di una possibile permanenza alla Juve del numero 33, si è verificato anche, il tecnico con il quale Bernardeschi ha giocato le sue due migliori stagioni in bianconero, e che Berna ha accolto con queste parole: ", lo voglio davvero, il suo ritorno mi rende felice. E' sempre stato un grande"., e il mercato è appena iniziato, ma questi elementi lavorano a favore di un'ennesima, e clamorosa, permanenza di Bernardeschi alla Continassa.