Ospite della settimana puntata di A Casa Con la Juve, Federico Bernardeschi ha parlato del momento che tutti stiamo vivendo, parlando poi di se stesso e dei suoi idoli. Spazio anche a qualche aneddoto, come lo scherzo ‘horror’ che l’esterno destro ex Fiorentina ha raccontato: "Prima avevo una casa con delle vetrate che danno sul giardino. Stavo guardando un film horror con amici: mi alzo, prendo un coltello in cucina e mi vesto tutto di nero. Poi faccio il giro largo bussando con il coltello al vetro, vestito di nero. In casa sono impazziti tutti, non vi dico cos'è successo".