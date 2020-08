Non è stata un’annata facile per Federico Bernardeschi. Un solo gol in campionato e bersagliato spesso dalla critica per la sua scarsa vena realizzativa, anche se Sarri l’ha sempre difeso e schierato spesso dall’undici di partenza. Infine, ultimamente è stato posto al centro di diversi discorsi di mercato, il più caldo quello che lo vedrebbe a Napoli nell’operazione per Milik. Nonostante tutto, anche Bernardeschi è stato uno dei protagonisti della Juventus vincitrice del nono scudetto consecutivo, festeggiato con un post su Instagram: “Più forti del marmo di Carrara”.