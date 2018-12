Continua la settimana di avvicinamento alla sfida di sabato sera all’Allianz Stadium, fra Juventus e Roma. Il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center Continassa per dare vita a un allenamento che è stato suddiviso per gruppi. Mentre una parte dei bianconeri infatti si è concentrata sul lavoro fisico, in campo e in palestra, si è svolta sul terreno di gioco del JTC un’amichevole a ranghi misti con i ragazzi della Under 23. Per la cronaca, sono andati in gol Bernardeschi (2 volte), Kastanos e Kean.