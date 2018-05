Federico Bernardeschi esulta per il primo titolo. L'esterno classe 1994 ha celebrato la Juve su Twitter: "Che dire ragazzi: la prima volta non si scorda mai. Nulla di più vero! È la mia prima vittoria in carriera, solo ora mi rendo realmente conto di cosa questo significhi. Capisco cosa vuol dire condividere una gioia simile con un gruppo, una squadra, una FAMIGLIA come questa.

Mi ritengo fortunato ad aver conquistato il mio primo trofeo al fianco di questi compagni e amici, in campo con loro, davanti ai nostri fantastici tifosi, soffrendo, lottando e, soprattutto, festeggiando INSIEME!

Poche righe per ringraziare tutti: vi sono grato per quello che mi avete dato fino ad ora, per quello che mi date ogni giorno e per quello che so già che mi darete.

Ci tengo davvero a ringraziare anche chi è sempre al nostro fianco, tutti giorni, e ci supporta, ci sopporta e ci aiuta lontano dai riflettori. Dietro alle nostre vittorie ci siete anche voi!

Permettetemi un grazie particolare alla mia persona speciale.

Quanto è bello vincere ragazzi! L’appetito vien mangiando e la JUVE, di fame, ne ha ancora tanta!

ORGOGLIOSO DI NOI! ".