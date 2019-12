Premessa: la partita di Federicoè stata la foto della sua stagione.. Sta deludendo perché, come ripetuto più volte da Maurizio Sarri, da un giocatore con le sue qualità tecniche ci si aspetta sempre di più. L'allenatore bianconero continua a dargli fiducia perché l'ex Fiorentina dà un equilibrio che in quel ruolo Ramsey non riesce ancora a dare.