Andrea Pirlo ha concesso a Federico Bernardeschi l’ultima chance di dimostrare di meritarsi la Juventus, reinventandolo come terzino sinistro. Il suo futuro all’ombra della Mole, però, è tutt’altro che sicuro. La sensazione è che l’ex Fiorentina potrebbe essere messo sul mercato come pedina di scambio, utile per arrivare ad altri obiettivi bianconeri. Lo riporta Tuttosport.